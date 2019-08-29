حظر رش المبيدات الحشرية حول المناطق السكنية في فرنسا

تبحث فرنسا إقامة أحزمة خالية من المبيدات الحشرية حول المناطق السكنية بعد أن تحدى عدد من رؤساء البلديات الحكومة من خلال حظر استخدام مبيدات الأعشاب الضارة مثل الجليفوسات في مدنهم.

كانت وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية قد قالت عام 2015 إن الجليفوسات قد تسبب السرطان، مما دفع مجموعة كبيرة من المزارعين للتوجه للقضاء ضد شركة مونسانتو لفرض حظر على مبيعات الجليفوسات في أنحاء الإتحاد الأوروبي ابتداء من العام المقبل.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحظره في أنحاء البلاد عام 2021 مما أطلق صيحة نداء بين المزارعين الذين طالبوا ببدائل فورية.

وقالت وزيرة الصحة، إليزابيت بورن، إنها بدأت العمل على تشريع لإقامة مناطق خالية من المبيدات حول التجمعات السكانية.

وأضافت قائلة لإذاعة فرانس إنتر "لا بد وأن يكون هناك حد أدنى من المسافة بين المناطق السكنية ورش المبيدات الحشرية. سأجري مشاورات خلال الأيام القادمة".

وقالت "هذا التشريع سيسري في أنحاء البلاد مع إمكانية تعديله ليناسب الظروف المحلية".

ويسري حظر على استخدام الجليفوسات وغيره من المبيدات التجارية في الأماكن العامة مثل المتنزهات والحدائق العامة منذ كانون الثاني 2017، وتقرر توسيع نطاق الحظر هذا العام ليشمل أماكن السكن الخاصة.

وجاءت مبادرة الحكومة بعد قرار أصدرته محكمة إدارية في رين بغرب فرنسا، يوم الاثنين يقضي بأن رئيس بلدية لونجوليه تجاوز سلطاته عندما حظر رش المبيدات الحشرية في نطاق 150 مترا من مقر إقامته في قريته.

ولونجوليه واحدة من حوالي 20 بلدية حظرت استخدام المبيدات الحشرية، وحددت حوالي خمس مبيدات من أهمها الجليفوسات.

وقال ماكرون الأسبوع الماضي حين سئل عن المبيدات الحشرية "إنها تترك أثرا على الصحة العامة بلا شك، لذا فإننا بحاجة لتعديل القانون... نحن بحاجة لفعل هذا الآن وبسرعة جدا".

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