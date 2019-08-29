قطاع غزة: 13 عاما من الحصار الخانق والفقر والبطالة

يعاني فلسطينيو غزة من الفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة الى حصار جوي وبري وبحري خانق تفرضه عليه اسرائيل. ويشهد القطاع "حالة استنفار" بعد تفجيرين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين ينتمون إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

قطاع ضيق ومكتظ

يقع قطاع غزة جنوب غرب اسرائيل، وتحده مصر جنوبا والبحر الابيض المتوسط غربا. ويعد الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا، إذ يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني.

وبعد الحرب العربية الاسرائيلية عامي 1948 و1949 التي اندلعت بعد يوم من إعلان قيام دولة اسرائيل، أصبح قطاع غزة خاضعا لسيطرة مصر، لتحتله إسرائيل بعد حرب حزيران 1967

وبموجب اتفاقية أوسلو التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، أصبح قطاع غزة بنسبة 67 في المئة منه تحت سيادة السلطة، فيما شغلت المساحة المتبقية منه مستوطنات إسرائيلية.

حصار بري وبحري وجوي

في 12 ايلول 2005، سحبت اسرائيل جميع جنودها ومستوطنيها من قطاع غزة في مبادرة من جانب واحد.

في حزيران 2006، فرضت إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع عقب أسر جندي اسرائيلي أفرج عنه في عام 2011. وقامت إسرائيل بعدها بتشديد الحصار في عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على غزة وطرد عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر مواجهات دامية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013، أقفلت السلطات المصرية بشكل شبه كامل معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه اسرائيل ويربط غزة بالخارج. ومنذ أيار 2018، أعيد فتحه للحالات الإنسانية والطارئة ومع قيود عديدة على العابرين.

فقر وبطالة

لا تملك هذه المنطقة الساحلية أي صناعات تقريبا وتعاني من نقص مزمن في المياه والكهرباء والوقود.

تبلغ نسبة البطالة في القطاع 52%، وبين العاطلين عن العمل 70% من الشباب. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع على المساعدات الإنسانية.

في تشرين الأول 2018، وبرعاية الأمم المتحدة وموافقة إسرائيل، بدأت قطر بتمويل شحنات من الوقود مخصصة لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، مما سمح بخفض ساعات التقنين.

فيما أعلنت قطر تخصيص مبلغ قدره 330 مليون دولار للقطاع في إطار اتفاقات تم التفاوض عليها برعاية الأمم المتحدة ومصر من أجل تخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني مقابل وقف إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ثلاث حروب منذ 2008

في 27 كانون الأول 2008، أطلقت اسرائيل عملية عسكرية جوية واسعة، ثم برية، تحت اسم "الرصاص المصبوب"، من أجل وضع حد لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقتل 1440 فلسطينياً معظمهم من المدنيين خلال العملية الاسرائيلية في الفترة بين 27 كانون الأول و18 كانون الثاني 2009، بينما قتل 13 إسرائيليا.

في 14 تشرين الثاني 2012، بدأ تصعيد عسكري عندما اغتالت اسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري. ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم "عمود السحاب" استمرت ثمانية ايام، وأدت الى مقتل 174 فلسطينيا وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.

في 8 تموز 2014، بدأت عملية "الجرف الصامد" على غزة التي هدفت إلى وضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وأسفرت العملية عن مقتل 2251 شخصا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون و74 في الجانب الاسرائيلي، جميعهم تقريباً جنود.

مسيرات العودة الكبرى

في 30 آذار 2018، بدأت "مسيرات العودة" بدعوة من هيئات ومنظمات مختلفة بهدف تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم أو غادروها لدى إقامة دولة إسرائيل.

وتحولت مسيرات العودة إلى مسيرات أسبوعية تنظم كل يوم جمعة وتشهد احتجاجات وصدامات يقع خلالها قتلى أو جرحى بالرصاص الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، تصاعد التوتر في قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية المجاورة جراء إطلاق صواريخ بتقطع من القطاع والغارات الإسرائيلية على أهداف فلسطينية.

وقتل 305 فلسطيني بنيران إسرائيلية لا سيما خلال التظاهرات الحدودية وكذلك في غارات نفذت رداً على إطلاق الصواريخ. وقتل سبعة إسرائيليين خلال هذه الفترة.

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