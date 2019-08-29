نظارة شمسية مبتكرة تهديك رائحة القهوة حالما تستيقظ

اشتهرت شركة (أوتشيس كوفي) الأوكرانية بمنتجاتها المبتكرة المرتبطة بالبن.. وكان الابتكار هذه المرة نظارة شمسية تنبعث منها رائحة القهوة الساخنة.

وأجرى ماكسيم هافريلينكو، الرئيس التنفيذي للشركة، تجارب باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع والبقدونس والهيل، سعيا لإنتاج نظارات صديقة للبيئة وتواكب الموضة أيضا، إلى أن وجد ضالته في رواسب مشروب القهوة.

وتستخدم صناعات تراعي البيئة رواسب القهوة بالفعل في إنتاج أشياء مثل قطع الأثاث والأكواب وأحبار الطباعة والوقود العضوي، لكن هافريلينكو هو أول من استخدمها في صنع نظارات شمسية تنبعث منها رائحة المشروب الساخن.

وقال هافريلينكو لرويترز: "أولا، القهوة سوداء وهو لون كلاسيكي للنظارات الشمسية يناسب كل المناسبات. ثانيا، يوجد الكثير من رواسب القهوة في العالم، وتوجد ملايين الأطنان من رواسب القهوة في العالم".

واستخدم هافريلينكو، الذي يتحدر من عائلة معروفة بصناعة النظارات ولديه خبرة 15 عاما في هذه الصناعة، رواسب نحو 300 عينة قبل صنع النظارة التي وصفها بالمثالية، والمتاحة حاليا بسعر يتراوح بين 78 و89 دولارا.

وقال هافريلينكو إن الميزة الأساسية للنظارة المصنوعة من رواسب القهوة وألياف الكتان والملتصقة باستخدام زيت نباتي، هي أنها تتحول عند التخلص منها إلى سماد بعد عشرة أعوام.

وفي أول محاولة من جانب (أوتشيس كوفي) لجمع أموال من العملاء عبر منصة (كيكستارتر)، جمعت ما يزيد قليلا على 13 ألف دولار متخطية هدفها الأولي بجمع عشرة آلاف دولار، وجذبت عملاء من الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابان وأستراليا. وذكر هافريلينكو أن عشرة في المئة فقط من زبائنه من أوكرانيا، وقال: "هدفنا الأساسي هو الترويج لفكرة إنتاج مواد تحافظ على البيئة أولا، والتخلص من النفايات بشكل مناسب ثانيا، في أوكرانيا وفي العالم بأسره".

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