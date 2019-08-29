إعصار دوريان يمر بسلام على بورتوريكو ويهدد فلوريدا

تهاطلت أمطار غزيرة وهبت رياح خطيرة على جزيرة بورتوريكو، المنطقة التي دمرها إعصار ماريا قبل عامين. وبدأ الأربعاء إعصار دوريان في الابتعاد عن الجزيرة وفقًا للمركز الوطني للأعاصير التي سحبت حالة التأهب القصوى.

وأعلن حاكم بورتوريكو واندا فاسكويز في مؤتمر صحفي أن المدارس والحكومات المحلية ستفتح أبوابها الخميس، واصفا الإعصار بأنه "تدريبات حقيقية" لتقييم قدرة الجزيرة على الاستجابة لهذا النوع من العواصف. وأضاف فاسكويز "لقد مر التهديد بالفعل".

وعصفت الرياح بقوة 130 كيلومترا في الساعة وخفضته السلطات إلى الفئة 1 من أصل 5 على مقياس سافير سيمبسون.

هذا ورفعت السلطات في جزيرة فيرجن درجة التحذير والطوارئ من إعصار دوريان إلى الفئة الأولى الأربعاء بعدما صنف من طرف خبراء الأرصاد الجوية في الفئة الثالثة لدى اقترابه من البر الرئيسي للولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

وكانت كل من جزر فيرجن البريطانية وجزر بورتوريكو فيكيس وكوليبرا في مسار إعصار دوريان الذي يعد أول اختبار رئيسي للتأهب لحالات الطوارئ في الأراضي الأمريكية منذ دمار إعصار ماريا في العام 2017.

من جهته أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس الأربعاء فرض حالة طوارئ في الولاية استعدادا لوصول الإعصار "دوريان" بعد أن قرر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير في وقت سابق رفع تصنيف العاصفة إلى"إعصار من الفئة الأولى".

وقال ديسانتيس "يجب أن يخزن كل مقيم في فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام وإعتماد خطة في حالة وقوع كارثة".

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وكان من المفترض أن يضرب إعصار دوريان الجزء الغربي من بورتوريكو، غير أن مسار العاصفة تغير ما أدهش سكان جزيرة فييكس الصغيرة الواقعة شرق بورتوريكو.

وخلف دوريان ضحية غير مباشرة في بورتوريكو حيث توفي رجل يبلغ من العمر 80 عامًا أثناء سقوطه من على سلم خلال قيامه بإصلاح سطح بيته.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الثلاثاء على إعلان حالة الطوارئ في بورتوريكو.