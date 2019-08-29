شاهد: إنقاذ 208 مهاجرين من أفريقيا قبالة إسبانيا والمغرب

قالت خدمة الإنقاذ الإسبانية الخميس إن خفر السواحل أنقذ 208 مهاجرين الأربعاء لدى محاولتهم العبور من أفريقيا إلى إسبانيا. وجاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقل 15 مهاجرا قادمة من ميناء إيطالي بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وسفينة الإنقاذ أوبن آرمز المسجلة في إسبانيا.

وقال خفر السواحل إن المهاجرين وأغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، عُثر عليهم في ثلاث طوافات بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا بعد ظهر الأربعاء.

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ووصل نحو 18018 مهاجرا إلى إسبانيا هذا العام حتى منتصف أغسطس/ آب وفقا لبيانات وزارة الداخلية بانخفاض بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.