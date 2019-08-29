شاهد: كلاب وأصحابها في سباق للسباحة

تنافست كلاب برفقة أصحابها في السباق السنوي للسباحة، والذي يقام في نهاية كل صيف ويستضيفه أحد الشواطئ القليلة الصديقة للكلاب في كرواتيا.

ويقع الشاطئ في بلدة سريكفينيتسا، الواقعة على البحر الأدرياتيي والتي تستضيف السباق، بعد أن تم تنظيمه على جزيرة راب المجاورة لمدة عامين.

وفاز بسباق هذا العام، الذي شارك فيه اثنا عشر كلبا تقريبا، الكلب نيمبس، والذي سبق له الفوز بسباق عام 2017. ونيمبس كلب رياضي كبير يبلغ من العمر سبعة أعوام.

ومن أجل الكلاب التي تهتم بالحلوى أكثر من السباحة، شمل الحدث أيضا منافسات لأسرع كلب في تناول البوظة وأسرع كلب في احتساء النبيذ المخصص للكلاب. وفازالكلبان سيمبا وبونزي، وهما من نوع لابرادور، بلقبي هاتين المسابقتين بعد أن تمكن كل منهما من التهام البوظة وشرب النبيذ في غضون دقائق قليلة.

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