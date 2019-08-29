شاهد: باكستان تجري تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي

قال متحدث إن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح الخميس في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 29, 2019

ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.

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جاءت التدريبات في الوقت يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان.