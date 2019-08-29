شاهد: باكستان تجري تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي

قال متحدث إن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح الخميس في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية على تويتر "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".
ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومترا.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- المحكمة العليا تأمر باعادة محاكمة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
- قرابين للتخفيف من غضب الآلهة: اكتشاف بقايا 227 طفلاً في بيرو
- ارتفاع ضحايا الحريق المتعمد الذي استهدف حانة في المكسيك إلى 28 قتيلا
جاءت التدريبات في الوقت يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان.