مقدمة برامج أميركية بيضاء تشبه زميلها الأسود على الهواء بالغوريلا

قدمت صحافية ومقدمة أخبار أميركية اعتذاراً مباشراً على الهواء من زميلها الأسود في العمل بعدما قالت له إنه "يشبه الغوريلا قليلاً"، تعليقاً على فيديو عرضته القناة، وتظهر فيه قرود.

واعتذرت أليكس هوسدن، التي تقدم برنامجاً إخبارياً صباحياً على شاشة "KOCO-5" في ولاية أوكلاهوما (تابعة لشبكة آي.بي.سي)، من زميلها جيسون هاكيت في اليوم الثاني على التعليق الذي أثار ردّة فعل كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم مغردون المقدمة بـ"العنصرية"، وطالب بعضهم الآخر بطردها، معدين نشر الفيديو حيث شبهت زميلها بالغوريلا.

وقالت هوسدن، باكية، إنها أعادة مشاهدة الشريط مجدداً، وإنها "قالت شيئاً غير لائق، وجرحت مشاعر زميلها والكثير من الأميركيين السود". ووصفت المقدمة هاكيت قائلة إنه "أحد أفضل أصدقائها".

من جهته، قبل هاكيت اعتذارها، ولكنه أضاف أنه أراد أن يكون الخطأ الذي ارتكبته "درساً لها" وأنه يجب أن يدرك الجميع أن "الكلمات مهمة".

وكانت هوسدن علّقت على فيديو عرضته المحطة عن الحيوانات في حديقة حيوانات أوكلاهوما.