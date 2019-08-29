ظريف يشدد على ضرورة إلتزام أمريكا بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات ووصف واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.
وقال ظريف للصحفيين في كوالالمبور "الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ولن يكون ممكنا بالنسبة لنا التواصل مع الولايات المتحدة ما لم تكف عن شن الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".
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وأضاف "إذا كانوا يريدون العودة إلى الغرفة فهناك تذكرة يتعين عليهم شراءها أولا وهذه التذكرة هي الالتزام بالاتفاق (النووي)".