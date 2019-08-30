حالة بيئية حرجة في غابات ألمانيا و أحد أسبابها انتشار الحشرات

قالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر إن الحرائق والجفاف وتفشي الحشرات جعلت غابات ألمانيا في حالة حرجة وذلك بعد مطالب من ملاك الغابات بالحصول على مساعدات طوارئ بقيمة 2.3 مليار يورو للتصدي للأزمة.

وجاءت تصريحات كلوكنر يوم الخميس بعد محادثات للتجهيز "لقمة الغابات" الشهر المقبل التي سيضع خلالها مسؤولو الغابات والحكومة خططا لمواجهة ما أطلق عليه "موت الغابات".

وقالت الوزيرة "أي شخص يتجول في غابات ألمانيا في الوقت الراهن سيرى أمرا مأساويا. لقد خسرنا مئة ألف فدان"، مشيرة إلى أن الحرائق أتت على مساحة تعادل 3300 ملعب كرة القدم.

وتسبب فصل الصيف الماضي الذي كان حارا وجافا على غير العادة في إضعاف ملايين الأشجار وتقويض مناعتها ضد خنفساء اللحاء التي تقضي في الغالب على أشجار قائمة منذ مئات السنين. وكان الصيف الحالي أكثر حرارة.

واستعانت الحكومة بالجيش للإسراع بقطع الأشجار التي سقطت فريسة للحشرات حفاظا على أخشابها لكن فائض المعروض بالأسواق دفع الأسعار للهبوط مما فاقم المصاعب الاقتصادية بالقطاع.

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