فيديو: إحباط تهريب 775 كيلوغراما من المخدرات داخل جلود أبقار في أستراليا

قاد تحقيق مشترك بين الشرطة الفدرالية وقوات حرس الحدود في أستراليا إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، حاول مهربون إدخالها إلى البلاد عبر إخفائها في جلود أبقار.

وتمت عملية ضبط الشحنة في الثالث عشر من آب/أغسطس ولكن الشرطة لم تعطِ أية معلومات عنها سابقاً.

وقال بيان للشرطة اليوم، الخميس، إن وزن شحنة الميثامفيتامين - أو "الجليد" كما شاعت تسميته أيضاً - بلغ 775 كيلوغراماً، وهي أكبر شحنة تصل إلى الأراضي الأسترالية من المكسيك.

وأضاف البيان أن رجلاً مكسيكياً أوقف للاشتباه بتورّطه في العملية، على أن يمثل أمام محكمة في ملبورن الأسترالية قريباً.

بحسب كريغ بالمر، القائد في قوات الحدود الأسترالية، تقدر قيمة البضائع المهربة بنحو 500 مليون دولار أسترالي (381 مليون دولار أميركي). وأشار بالمر إلى أن الشرطة أمرت بفتح إحدى حاويات الشحن بعد تلقيها معلومات من جهاز الاستخبارات.