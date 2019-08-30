اردوغان يفكر في شراء مقاتلات روسية ويعتزم لقاء ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا ستؤكد قدرتها على شراء وإنتاج طائرات مقاتلة وإن طائرات سو-35 وسو-57 الروسية بديل محتمل للطائرات الأمريكية.

وقال الرئيس التركي أيضا إنه يعتزم الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منتصف سبتمبر أيلول.

وقال للصحفيين في أنقرة "إذا استمرت الولايات المتحدة في موقفها الراهن بشأن مقاتلات إف-35 فسنهتم بهذا".

وأضاف أردوغان "بخلاف طرح سو-35 أو سو-57 على الطاولة، فإن القضايا التي نناقشها تتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لصالح صناعتنا الدفاعية أو دفاعنا، وهذه بالتأكيد جوانب يجري بحثها في إطار حزم الاجراءات الاحترازية لدينا".

وكانت تركيا قد تسلمت سابقا منظومة الدفاع الروسي إس 400، وكان منتظرا أن تقوم تركيا بشراء مقاتلات أمريكية من نوع إف-35.

لكن إداراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشاراة إلى انها ستمتنع اتمام صفقة بيع الطائرات اذا اشترت تركيا منظومة الدفاع الروسية.

وقالت الولايات المتحدة ان امتلاك تركيا لمنظومة إس-400 يشكل خطرا على المقاتلات الإمريكية إف-35.

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