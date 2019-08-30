أسفرت قرعة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت الجمعة في موناكو عن مجموعات متوازنة الى حد كبير بحكم توزيع الفرق المشاركة على مستويات، وكانت المهمة الأصعب لأرسنال الإنكليزي وصيف البطل إذ يواجه إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومع وضع الفرق الكبيرة بحسب تصنيف الاتحاد القاري في المستوى الأول، مثل أرسنال وإشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (5 أخرها ثلاثة متتالية بين 2014 و2016)، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بطل 2017، أو لاتسيو وجاره روما الإيطاليين وبورتو البرتغالي، كان من الطبيعي أن تأتي القرعة متوازنة دون مواجهات من العيار الثقيل.

وجاء إشبيلية، المتخصص بالمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، في المجموعة الأولى الى جانب أبويل القبرصي وقره باغ الأذربيجاني ودوديلانج اللوكسمبورغي، ما يجعله مرشحا طبيعيا لتصدر المجموعة، على غرار يونايتد الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس ما أعاده الى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ضمن المجموعة الثانية عشرة الأخيرة مع أستانا الكازخستاني وبارتيزان بلغراد الصربي وألكمار الهولندي، فيما يعتبر إينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها) المنافس الأبرز في المجموعة السادسة لأرسنال الذي يكتفي بالمشاركة في "يوروبا ليغ" للموسم الثالث تواليا بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999.

رويترز

وتضم مجموعة الفريق اللندني أيضا كلا من ستاندار لياج البلجيكي وفيتوريا شيتوبال البرتغالي.

وفي المجموعة الخامسة، يتجدد الموعد بين سلتيك بطل اسكتلندا وكلوج الروماني اللذين تواجها هذا الموسم في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا حين فاز الأخير 5-4 بمجموع المباراتين، قبل أن يخرج في الدور الفاصل على يد سلافيا براغ التشيكي.

ولن تكون المجموعة سهلة على سلتيك أو كلوج، إذ تضم لاتسيو ورين الفرنسي، والأمر ذاته ينطبق على عملاق اسكتلندا الآخر رينجرز الذي وقع في المجموعة السابعة الى جانب بورتو وفينورد الهولندي ويونغ بويز السويسري.

تقام الجولة الاولى من دور المجموعات في 19 ايلول/سبتمبر والسادسة في 12 كانون الاول/ديسمبر.

وكان تشلسي الإنكليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني أرسنال لكنه يشارك في دوري الأبطال، ليس بسبب احرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضا ثالثا في الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

- المجموعة الاولى: اشبيلية (اسبانيا)، ابويل (قبرص)، قره باغ (اذربيجان)، دوديلانج (لوكسمبورغ) -المجموعة الثانية: دينامو كييف (اوكرانيا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، مالمو (السويد)، لوغانو (سويسرا) -المجموعة الثالثة: بازل (سويسرا)، كراسنودار (روسيا)، خيتافي (اسبانيا)، طرابزون (تركيا) -المجموعة الرابعة: سبورتينغ (البرتغال)، ايندهوفن (هولندا)، روزنبورغ (النروج)، لاسك (النمسا) -المجموعة الخامسة: لاتسيو (ايطاليا)، سلتيك (اسكتلندا)، رين (فرنسا)، كلوج (رومانيا) -المجموعة السادسة: ارسنال (انكلترا)، اينتراخت فرانكفورت (المانيا)، ستاندار لياج (بلجيكا)، فيتوريا (البرتغال) -المجموعة السابعة: بورتو (البرتغال)، يونغ بويز (سويسرا)، فينورد (هولندا)، رينجرز (اسكتلندا) -المجموعة الثامنة: سسكا موسكو (روسيا)، لودوغورتس (بلغاريا)، اسبانيول (اسبانيا)، فرنسفاروش (المجر) -المجموعة التاسعة: فولفسبورغ (المانيا)، غنت (بلجيكا)، سانت اتيان (فرنسا)، اولكسندريا (اوكرانيا) -المجموعة العاشرة: روما (ايطاليا)، بوروسيا مونشنغلادباخ (المانيا)، باشاكشهير (تركيا)، فولفسبيرغ (النمسا) -المجموعة الحادية عشرة: بشيكتاش (تركيا)، براغا (البرتغال)، ولفرهامبتون (انكلترا)، سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) -المجموعة الثانية عشرة: مانشستر يونايتد (انكلترا)، استانا (كازاخستان)، بارتيزان (صربيا)، الكمار (هولندا)