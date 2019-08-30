اعتُقل الناشط الداعم للديمقراطية في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، أحد قادة "ثورة المظلات" عام 2014، صباح الجمعة، بحسب ما أعلن حزبه، قبل يوم من خروج تظاهرة جديدة مقررة في المستعمرة البريطانية السابقة على الرغم من حظرها من جانب الشرطة.

وكتب حزب "ديموسيستو" على تويتر "أميننا العام جوشوا وونغ اعتُقل لتوّه هذا الصباح نحو الساعة 07,30"، مضيفا "لقد أُجبِر على دخول سيارة خاصة في الشارع بوضح النهار. محامونا يتابعون الآن القضية".

ولم تؤكد السلطات هذا الاعتقال رسميا.

وقام الجيش الصيني الخميس بتبديل حاميته المتمركزة بشكل دائم في هونغ كونغ حيث منعت الشرطة التظاهرة الكبرى المقررة السبت في المستعمرة البريطانية السابقة، مشيرة إلى مخاوف من أعمال عنف.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أنها عملية "التبديل السنوي العادية" لحامية جيش التحرير الصيني.

وتتألف القوات الصينية في هونغ كونغ من آلاف الجنود منذ أن أعيدت هذه المنطقة إلى الصين في 1997.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن قوات جديدة وصلت "برا وبحرا وجوا".

ولا يمكن للجيش الصيني من حيث المبدأ التدخل في هونغ كونغ لكن يمكن أن يدعى من قبل السلطات المحلية إلى إعادة إحلال النظام، كما ذكر عدد من المسؤولين الصينيين مؤخرا.

واعتبر تسجيل فيديو لتدريب حامية هونغ كونغ على قمع أعمال شغب في بداية آب/أغسطس، تحذيرا موجها إلى المتظاهرين الذين يدينون منذ حزيران/يونيو السلطة التنفيذية الموالية لبكين.

ودعت إلى تظاهرة السبت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" المنظمة اللاعنفية التي تقف وراء التجمعات الكبرى في الأشهر الأخيرة في المستعمرة البريطانية السابق، وخصوصا تظاهرة 18 آب/أغسطس التي شارك فيها 1,7 مليون شخص حسب المنظمين، ولم تشهد أي فلتان.

لكن في رسالة وجهتها إلى المنظمة الخميس، قالت الشرطة إنها تخشى أن يرتكب بعض المشاركين "أعمال عنف" أو "تدمير".

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