تواريخ مهمة في المراحل النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أثار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون غضب قسم كبير من الطبقة السياسية في البلاد إثر إعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع.

فيما يلي أهم المراحل النهائية، قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 تشرين الأول، ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

بإعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب قسم كبير من الطبقة السياسية في البلاد وهز الجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في ما يأتي المراحل النهائية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

3 أيلول/سبتمبر

تستأنف في هذا التاريخ أعمال البرلمان لمدة قصيرة. ولن يكون أمام النواب، نتيجة لقرار بوريس جونسون، سوى أسبوع واحد تقريباً لإجراء مناقشات، قبل أن يتمّ تعليق أعماله.

وسيصعّب ذلك على رافضي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق استصدار قانون يمنع هكذا خروج، أو التقدّم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

بين 10 و12 أيلول/سبتمبر

يتم بين هذين اليومين تعليق أعمال البرلمان الذي لم يحدد موعده النهائي بعد. ولن يستأنف البرلمان أعماله إلا بعد خمسة أسابيع من ذلك.

ويتيح تعليق أعمال البرلمان عادةً للأحزاب الرئيسية عقد مؤتمراتها السنوية. لكن مدته غير الاعتيادية هذه المرة، والتي تمتد لأكثر من الاسابيع الثلاثة التي تحتاجها المؤتمرات، أثارت شكوكا لدى المعارضة بأن يكون مناورة من رئيس الوزراء لمنع نوابها من مناقشة خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

بين 14 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر

تعقد في هذه الفترة مؤتمرات الأحزاب الرئيسية: الحزب الليبرالي الديموقراطي بين 14 و17 أيلول/سبتمبر، وحزب العمال بين 21 و25 من الشهر نفسه، وحزب المحافظين بين 29 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر.

14 تشرين الأول/اكتوبر

خطاب الملكة تقدم فيه برنامج عمل الحكومة أمام البرلمان الذي يستأنف أعماله في هذا التاريخ. لن يكون أمام النواب سوى ثلاثة أيام لمناقشة بريكست قبيل قمة حاسمة للمجلس الأوروبي.

في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر

تنعقد قمة المجلس الأوروبي في بروكسل. وستكون هذه آخر فرصة للتوافق على اتفاق طلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل نقطة الخلاف الرئيسية والمتعلقة بالحدود الإيرلندية.

وتريد حكومة جونسون إلغاء "شبكة الامان" التي تلحظ "دائرة جمركية موحدة" تضم الاتحاد والمملكة بهدف تفادي عودة الحدود فعلياً بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

31 تشرين الأول/أكتوبر

دخول بريكست حيز التنفيذ، ما لم يتم إرجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ مرتين بعدما كان مقرراً في 29 آذار/مارس 2019.

لكن بوريس جونسون أكد أنه سينفذ بريكست في هذا اليوم "مهما كلف الأمر"، مع أو بدون اتفاق.

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