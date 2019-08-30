تركيا: الناقلة الإيرانية تتجه للمياه اللبنانية وليس لميناء لبناني

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إنه يريد توضيح أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا، وهي محور خلاف بين واشنطن وطهران، تتحرك في طريقها المياه اللبنانية وليس إلى ميناء لبناني.

كان الوزير قد قال لرويترز في وقت سابق اليوم إن الناقلة تتجه إلى الميناء الرئيسي في لبنان، لكنه قال للصحفيين لاحقا خلال مؤتمر في أوسلو "لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقا لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبلاد".

وأضاف "هذا لا يعني أنها لن تصل إلى ميناء لبناني، لكنها بالتأكيد... لن تصل إلى موانئ تركية أيضا".

وكان موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر في وقت سابق من يوم الجمعة أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

لبنان

أفادت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى البستاني الجمعة أن لبنان لم يتلق طلباً لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى موانئه.

وقالت الوزيرة في تغريدة على حسابها على تويتر إن "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط 'أدريان داريا 1' الى لبنان"، تعقيبا على تصريح أوغلو.

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