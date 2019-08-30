أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن هجوم انتحاري في عدن باليمن أدى إلى مقتل ستة من المقاتلين الانفصاليين الجنوبيين يوم الجمعة.

ونفذ الهجوم انتحاري بدراجة نارية استهدف دورية لقوات الحزام الأمني التابعة للانفصاليين الذين يقاتلون قوات الحكومة اليمنية من أجل السيطرة على المدينة.

وقال شهود إن مفجرا انتحاريا بدراجة نارية قتل ستة من مقاتلي الجنوب الانفصاليين مشارف عدن التي تشهد زيادة في وتيرة العنف أدت إلى تعقيد الحرب الدائرة منذ خمسة أعوام وتقويض جهود السلام.

والانفصاليون والحكومة جزء من التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي سيطرت على معظم مدن اليمن عام 2014.

لكن الانفصاليين اختلفوا مع الحكومة هذا الشهر واتهموها بأن لها صلات مع إسلاميين وسيطروا مؤقتا على مقر الحكم في عدن يوم العاشر من أغسطس آب.

وكشف الخلاف عن تصدعات عميقة في التحالف إذ يدعم السعوديون الحكومة بينما تمول وتسلح الإمارات الحزام الأمني والقوات الانفصالية الجنوبية الأخرى.

وهاجم الانتحاري حي دار سعد في عدن بعد يوم من قيام الإمارات بتنفيذ ضربات جوية ضد قوات الحكومة في جنوب اليمن.

وقالت الإمارات إنها نفذت ضربات "دقيقة ومباشرة" يوم الخميس على ما وصفتها "بالميليشيات الإرهابية" التي قالت إنها هاجمت قوات التحالف بقيادة السعودية التي تقاتل عند مطار عدن.

وأدانت الحكومة اليمنية الضربات وقالت إنها أسقطت 300 بين قتيل وجريح من قواتها وبعض المدنيين.

وكانت مناطق أخرى من عدن هادئة إلى حد كبير يوم الجمعة بعد معارك عنيفة على مدى أيام وفتحت المتاجر والمطاعم والمخابز أبوابها وأدى السكان صلاة الجمعة.