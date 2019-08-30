شاهد: إغراق طائرة في خليج العقبة من أجل خلق شعب مرجانية جديدة وموقع للغطس

تجمع مئات الأردنيين عند ساحل خليج العقبة لمشاهدة عملية إغراق طائرة، وذلك لخلق شعاب مرجانية جديدة وموقعا للغطس، وليكون متحفا بحريا يجلب مزيدا من السياح. وبحسب المسؤولين الأردنيين فإن إحداث الموقع يهدف أيضا إلى استقطاب الغواصين من مختلف أنحاء العالم، والمساعدة على خلق ملجإ لمختلف أنواع الكائنات البحرية. وكانت السلطات الأردنية أغرقت في شهر تموز يوليو الماضي 19 عربة عسكرية ودبابات في خليج العقبة لإرساء أول متحف عسكري تحت الماء.

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