المغرب يعلن إسم فيلمه المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

رشح المغرب فيلم (آدم) للمخرجة مريم توزاني، للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة الثانية والتسعين للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.

وقال المركز السينمائي المغربي في بيان يوم الخميس إن لجنة مشكلة برئاسة المخرج نور الدين الخماري وعضوية خمسة من السينمائيين المغاربة هي التي اختارت الفيلم.

آدم فيلم روائي طويل من بطولة لبنى ازبال ونسرين الراضي وهو العمل الأول من نوعه للمخرجة الشابة التي قدمت من قبل فيلمين قصيرين أهمهما كان فيلما وثائقيا عن الدعارة في المغرب.

يتناول الفيلم قضية الحمل خارج إطار الزواج، وهي إشكالية مجتمعية تعد من المحظورات ولا يتم التحدث عنها بشكل كبير، حيث تدفع المرأة عادة ضريبة تنصل الرجل من مسؤوليته.

ويعرض الفيلم قضية الأمهات العازبات من خلال قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

وشارك الفيلم ضمن قسم (نظرة ما) والتي ترأس لجنة تحكيمها المخرجة اللبنانية نادين لبكي في مهرجان كان السينمائي في فرنسا شهر مايو أيار الماضي.

ومن المقرر مشاركته ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في مصر شهر سبتمبر أيلول القادم.

جدير بالذكر أنه يحق لكل دول العالم ترشيح أحد أفلامها سنويا للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بينما تختار أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة القائمة الأولية للأفلام المتنافسة في ديسمبر كانون الأول.

يتم إعلان القائمة القصيرة للأفلام في يناير كانون الثاني ثم يجري إعلان الفيلم الفائز في فبراير شباط.

ويقام حفل الدورة الثانية والتسعين لجوائز الأوسكار في التاسع من فبراير شباط 2020.

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