شاهد: روسيا ترد على الولايات المتحدة بإطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر

أطلقت روسيا ولأول مرة صواريخ "كاليبر" من قاعدة على سفينة صغيرة تابعة لأسطولها في البحر الأسود على هدف يبعد 40 ميلا بحريا (حوالي 45 كيلومترا) وهو درع معدني يحاكي سفينة حربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ كاليبر التي أطلقت أصابت هدفها بنجاح في المنطقة التي تم إغلاقها لإجراء عمليات تدريبية ومناورات مقسمة على 12 مجموعة في مناطق هي روستوف و فولغوغراد و أستراخان و ستافروبول وكراسنودار والقرم وشمال القوقاز، ويشارك فيها 12 ألف جندي.

يقول خبراء أسلحة إن صاروخ "كاليبر" هو من أحد أنواع القذائف الموجهة (كروز) التي يتم التحكم بوجهتها بعد إطلاقها في الجو. ويعتبر منافسا لصواريخ "توماهوك" الأمريكية، والتي يمكن إطلاقها من منصات محمولة على السفن والغواصات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الأسبوع الماضي إن روسيا سوف تتخذ مجموعة إجراءات للقيام "برد متبادل" وذلك بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق تجريبي لصواريخ كروز "توماهوك" من منصة أرضية في 18 آب أغسطس الجاري.

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