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العالم

شاهد: مياه جارفة قوية تقتلع جزءا من طريق معبدة في جزيرة المارتينيك

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: مياه جارفة قوية تقتلع جزءا من طريق معبدة في جزيرة المارتينيك
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تسببت عاصفة دوريان في انهيار طريق معبدة تشق نهر ريفر بيلوت جنوبي جزيرة المارتينيك. وأظهر شريط مصور مشهدا للطريق التي اقتلعت جزئيا وأبعدت مياه الفيضان جزء منه حتى توسط الطريق. وكانت أمطار غزيرة هطلت على الجزيرة، حيث اجتاحت مياه الفيضانات المحلات التجارية والمنازل في مدينة ريفر بيلوت.

وكانت عاصفة دوريان ارتقت إلى مستوى الاعصار يوم أمس الأربعاء، فيما كانت تدنو من سانت توماس في جزر فيرجن الأمريكية، وفق المركز الوطني للأعاصير. وينتظر أن تتحرك العاصفة شرق الجنوب الشرقي لباهاماس، بعد ان تكون انحرفت عن جزيرة بويرتو ريكو.

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