إعصار دوريان يدفع ترامب لإلغاء رحلته إلى بولندا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا، بسبب إعصار دوريان الذي يقترب من سواحل فلوريدا.

وترامب الذي كان منتظرا وصوله الأحد إلى وارسو لاحياء الذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 ايلول/سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، قال انه سيركّز بدلا من ذلك على الاستعدادات للاعصار.

وأوضح ترامب للمراسلين في البيت الأبيض "أولويتنا القصوى هي سلامة والناس وامنهم". وأضاف ان نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه الى بولندا بدلا منه.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذرًا ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بان من الضروري الاستعداد للإعصار.

كما أعلنت ولاية جورجيا الجنوبية الشرقية الخميس حال الطوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول الإعصار دوريان.

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