قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لها يد في فشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا وتمنى لطهران حظا موفقا لمعرفة ملابسات ما حدث.

وقال ترامب على تويتر "الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع خلال الإعداد لإطلاق الصاروخ سفير".

كان مسؤول إيراني قد قال إن الصاروخ انفجر على منصة الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران أمس الخميس. وقال مسؤول أمريكي أيضا إن إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي.

كانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران الاتهام الأمريكي بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

وكثفت إدارة ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران بسلسلة عقوبات اقتصادية لمحاولة إجبارها على إعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه في عام 2015 مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي.

وعرض ترامب إجراء محادثات مع إيران لكن طهران تقول إنه ينبغي رفع العقوبات الأمريكية أولا.