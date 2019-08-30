شاهد: أول رائد فضاء إماراتي يتدرب مع فريق محطة الفضاء الدولية

بدأ هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في التدريب، مع فريق لمحطة الفضاء الدولية في مدينة روسكوسموس ستار سيتي في روسيا. وإلى جانب جسيكا مائير من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والرائد الروسي أوليغ سكريبوشكا، سينضم هؤلاء إلى الرواد الموجودين حاليا في محطة الفضاء الدولية خلال الشهر المقبل.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء إن المنصوري سيجري 16 مهمة علمية، خلال جولته التي ستستغرق ثمانية أيام، بعد ذلك سيعود هزاع إلى الأرض ويعوضه مواطنه الإماراتي سلطان النيادي.

وكان الرائدان الإماراتيان تم اختيارهما من بين أكثر من أربعة آلاف (4000) مرشح. وقال المنصوري الطيار العسكري إنه حظي بشرف الحصول على هذا الامتياز، لتمثيل بلاده.

كذلك ستكون الرحلة الأولى للأمريكية مائير، التي اختيرت للمشاركة في التدريب الخاص بالرواد سنة 2013. وقالت مائير إن برنامج التدريب كان مكثفا وإنه كان جديدا ومهنيا، ما يجعل عناصر المجموعة مستعدين الآن للطيران، باتجاه محطة الفضاء الدولية.

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