أوكرانيا تنفي إجراء أي تبادل للسجناء مع روسيا بينهم بحارة

نفت أوكرانيا صباح هذا الجمعة إجراء أي تبادل للسجناء مع روسيا بينهم بحارة.

وكان المدعي العام الأوكراني قد صرح مساء الخميس على فيسبوك إن سجناء أوكرانيين بينهم بحارة والمخرج أوليج سينتسوف عائدون إلى البلاد بعد إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المدعي العام للتعقيب.

وكانت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان قد ذكرتا يوم الخميس أن روسيا نقلت المخرج سينتسوف من سجن قطبي ناء إلى موسكو في إطار المحادثات مع كييف بشأن صفقة تبادل محتملة.

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