طياران إنجليزيان يعبران الأطلسي على متن مقاتلة من الحرب العالمية الثانية

عبر طياران بريطانيان، يوم أمس، الأربعاء، المحيط الأطلسي في رحلة من بريطانيا إلى كاليفورنيا الأميركية على متن طائرة حربية قديمة تبلغ من العمر 76 عاماً، اشتهرت إبان الحرب العالمية الثانية.

في الواقع، كانت الطائرة المقاتلة سوبرمارين سبتفاير فخر القوات الجوية الملكية في بريطانيا، وهي تعتبر رمزاً من رموز الحلفاء في الانتصار على النازية، وبقيت في الخدمة حتى خمسينيات القرن الفائت.

وعمل طاقم تقني على "تأمين" الطائرة، التي استخدمت في المعارك الجوية خلال الحرب العالمية الثانية، قبل البدء بالرحلة التي ستشمل أكثر من 30 بلداً حول العالم، وتمتد على مسافة أكثر من 43 ألف كيلومتر.

وقال مات جونز، قائد الطائرة، إن الرحلة لم تكن سهلة لأسباب كثيرة، منها الأحوال الجوية وتحدياتٍ أخرى مثل ملء الطائرة بالوقود في أماكن محددة. فالطائرة تستهلك نوعاً خاصاً من الوقود لا يمكن العثور عليه في كل مكان.

وأضاف جونز "كان علينا أن نحضر الوقود ونقاط الهبوط حيث نعيد ملء الطائرة قبل السفر". والرحلة التي بدأت الإثنين الفائت، بعد الإقلاع من بريطانيا، تخللتها محطات رئيسية حتى الساعة، منها جزر فارو وريكيافيك وغرينلاد.

بحسب البرنامج الطويل، ستحلق الطائرة الأسطورية فوق معالم عالمية منها جبل فوجي في اليابان والأهرامات في مصر.