شاهد: العثور على عجل حوت نافق في هاواي

عثر على عجل حوت نافق على ساحل في جزيرة موي من أرخبيل هاواي، بالقرب من عشرة حيتان أخرى عثر عليها محاصرة وهي على قيد الحياة. ويعتقد أن العجل ينتمي إلى المجموعة نفسها من الحيتان، التي تعرضت أربعة منها إلى الموت الرحيم على أيدي أطباء بياطرة، لاعتقادهم أن تلك الحيتان كانت في وضعية خطيرة، وأن محاولات أخرى لإنقاذها ستكون دون جدوى. أما الحيتان الستة الأخرى فقد عادت للسباحة في المحيط.

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