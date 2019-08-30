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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: العثور على عجل حوت نافق في هاواي

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بقلم:  Sami Fradi 
حوت نافق جنوبي بوان لي في ألاسكا – تموز يوليو 2019. ليزا باري/رويترز
حوت نافق جنوبي بوان لي في ألاسكا – تموز يوليو 2019. ليزا باري/رويترز
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عثر على عجل حوت نافق على ساحل في جزيرة موي من أرخبيل هاواي، بالقرب من عشرة حيتان أخرى عثر عليها محاصرة وهي على قيد الحياة. ويعتقد أن العجل ينتمي إلى المجموعة نفسها من الحيتان، التي تعرضت أربعة منها إلى الموت الرحيم على أيدي أطباء بياطرة، لاعتقادهم أن تلك الحيتان كانت في وضعية خطيرة، وأن محاولات أخرى لإنقاذها ستكون دون جدوى. أما الحيتان الستة الأخرى فقد عادت للسباحة في المحيط.

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