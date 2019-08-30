شاهد: بعد مساعدته رجال الإطفاء لإخماد حرائق الغابات رئيس بوليفيا يتوه في الأدغال

ضل الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم الخميس طريقه في أدغال الأمازون، وذلك بعد مشاركته في أخماد الحرائق التي اجتاحت الجزء البوليفي من غابات الأمازون.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن موراليس كان يشارك في جهود مكافحة الحرائق في منطقة نائية في شرق بوليفيا عندما حل الليل على فريق اخماد الحرائق الذي يضم الرئيس ليضيعوا في الغابة لنحو ساعة.

وانضم رئيس بوليفيا ايفو موراليس، الثلاثاء، إلى رجال الإطفاء في سانتا روزا، للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، في وقت تكافح البلاد من أجل احتواء الحرائق المنتشرة عبر أنحاء بوليفيا.

واتت الحرائق على مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية الجبلية والسافانا بالقرب من حدود بوليفيا مع باراغواي والبرازيل، وقال مسؤولون إن مليون هكتار على الأقل أو ما يقرب من 3800 ميل مربع قد تأثرت بالحرائق.

تعاقدت بوليفيا في أواخر الأسبوع الماضي مع بوينغ 747 من الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة الحرائق، وحشدت أكثر من 2000 من رجال الإطفاء، وكذلك طائرات صغيرة ومروحيات هليكوبتر.