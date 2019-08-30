شاهد: تمثال خشبي لترامب يثير حيرة أهالي كامنيك السلوفينية حيث نشأت زوجته ميلانيا

تم الكشف عن تمثال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كامنيك السلوفينية، حيث نشأت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي. ويذكر التمثال الذي غلبت عليه الزوايا الحادة، بمجسم "ترامب الرضيع" الدائري الشكل، والذي كثيرا ما يرفعه محتجون في أنحاء من العالم تعبيرا عن معارضتهم لسياسة ترامب.

وتملكت الحيرة بالاهالي وهم يشاهدون المجسم الخشبي الذي ارتفع لنحو ثمانية أمتار، متسائلين عن جدوى ودلالة الهيكل الذي جسمت عليه الصورة، وذهب في اعتقاد البعض أن المجسم هو تمثال الحرية في نيويورك، فيما قال آخرون إنه دونالد ترامب.

وقال أحد أهالي المنطقة وهو مالك الأرض التي أقيم عليها المجسم، إن الجمعية الثقافية والرياضية هي التي أقامت التمثال، وقد أقيم بعيد أسابيع من إقامة تمثال آخر يجسم ميلانيا.

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