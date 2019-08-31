جائزة بلجيكا الكبرى لسباق السيارات: مقتل الفرنسي أنطوان هوبير إثر حادث في الفورمولا 2

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم السبت 31 أغسطس/آب، أن السائق الفرنسي أنطوان أوبير توفي بعد حادث على سرعة عالية خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سلسلة فورمولا 2.

واصطدم أوبير البالغ من العمر 22 عاما بسيارة خوان مانويل كوريا على سرعة عالية في اللفة الثانية من السباق، بعد أن كان خرج بالفعل من مسار الحلبة متجها نحو الحواجز.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات، إن حالة كوريا مستقرة ويتلقى العلاج في المستشفى.

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