اعتقال أحد مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يشتبه بارتباطه باعتداءات باريس وبروكسل

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي اليوم السبت، أن أنور حدوشي العنصر المهم في تنظيم الدولة الاسلامية، قد اعتقل خلال الفترة الأخيرة في سوريا، ويشتبه بارتباطه في اعتداءات باريس وبروكسل.

وأوضح بالي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، أن حدوشي اعتقل في منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وأكد بالي بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عن عملية الاعتقال في سوريا التي تمت في آذار/مارس الماضي.

وكان بالي قال قبل ذلك في اتصال مع "فرانس برس"، إن أنور المعروف باسم "ابو سليمان البلجيكي" معتقل لدى قوات سوريا الديموقراطية.

وأردف بالي أنه "بعد عملية بحث ومتابعة تم القاء القبض على أبو سليمان البلجيكي بعملية احترافية من قبل قواتنا في الفترة السابقة وهو الان لدى قواتنا"، مضيفا "تم اعتقاله في دير الزور".

ولم تقدم النيابة العامة البلجيكية بعد أي معلومات عن اعتقاله.

وكانت وسائل الإعلام البلجيكية نقلت قبل ذلك، أن النيابة العامة تحقق منذ فترة طويلة في تورط محتمل لحدوشي بالاعتداءات الانتحارية التي وقعت في الثاني والعشرين من آذار/مارس من العام 2016 في بروكسل التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وأوقعت 32 قتيلا وأكثر من 340 جريحا.

وتبين أنه تم التخطيط لهذه الاعتداءات من سوريا ونفذتها خلية فرنسية بلجيكية، هي نفسها مسؤولة أيضا عن اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلا).

ونقلت الصحافة البلجيكية، أن حدوشي قد يكون قطع رؤوس أكثر من مئة شخص في الرقة.

كما نقلت صحيفة "دي مورغن" البلجيكية في عددها الصادر اليوم السبت، أن لوك مايس والد جولي مايس زوجة انور حدوشي التي غادرت معه الى سوريا، تقول أن لا اخبار لديها عنه وعن اولادها منه منذ ثلاث سنوات.

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