الوضع بين إسرائيل ولبنان إلى مزيدٍ من التأزم. تل أبيب تأمر بإرسال قوات إضافية إلى الحدود وحزبُ الله يقول إن الرد على طائرات إسرائيل المسيرة أمر محسوم.

وقال أمين عام الحزب حسن نصر الله إن المسألة الآن في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون مع عليهم أن يفعلوا. وأضاف إننا نريد أن يبقى العدو في حالة تخبّط ولذلك تركنا كل الخيارات مفتوحة على حد تعبيره.

كما كشف أمين عام حزب الله في كلمة ألقاء بمناسبة أول ليلة في شهر محرّم أن التنظيم يملك عددا كافيا من الصواريخ الدقيقة في لبنان تحسّبا لأية مواجهة مع إسرائيل نافيا ما أوردته إسرائيل من أن الحزب لديه منشآت لصنع الأسلحة.

وعن الطائرات المسيّرة التي أُسقطت في سماء الضاحية الجنوبية والتي يتهم إسرائيل بالوقوف وراءها، رأى نصر الله أن تلك الطائرات تفتح الباب مُشْرَعاً أمام الاغتيالات في لبنان لو بقيت دون ردّ يردعها.

إرسال قوات إسرائيلية إضافية لمنطقة الحدود

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أمر بإرسال قوات إضافية للقيادة الشمالية، في ظل استمرار تصاعد التوتر مع حزب الله المدعوم من إيران.

وذكر الجيش أن قواته "البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية"، مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره أن "جنود الاحتياط تلقوا رسائل تتعلق بمواعيد انتشارهم".

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