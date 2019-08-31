البنتاغون: قوات أمريكية هاجمت منشأة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا

ضربة أمريكية ضد القاعدة في سوريا.

قالت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع إن قوات أمريكية وجهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في سوريا اليوم السبت في هجوم استهدف قيادة التنظيم.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية في بيان بالبريد الإلكتروني "استهدفت العملية قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وبهذا يكون البنتاغون قد أكد خبر قصف جوي على إدلب شمال غرب سوريا، والذي كان المرصد السوري المعارض قد أعلن عنه كاشفا مقتل 40 قياديا من التنظيمات الجهادية في أول يوم هدنة توصل إليها الجانب الروسي مع حليفه في دمشق، حيث تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع تعهد الجيش السوري بالرد على أي استفزاز من جانب المجموعات المسلحة.

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