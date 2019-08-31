غضب الشارع البريطاني على رئيس حكومته.

إحتج الآلاف في بريطانيا وأيرلندا الشمالية على قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعليق جلسات البرلمان لنحو شهر قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد جونسون بأن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو بدون اتفاق يحدد العلاقات مع الاتحاد في المستقبل، وتهدف خطوة تعطيل البرلمان لنحو شهر قبل هذا الموعد إلى عرقلة مساعي معارضيه لمنع ذلك.

وتجمع نحو ألفي شخص خارج مكتبه في داونينج ستريت وساروا عبر وسط لندن وصولا إلى قصر بكنجهام.

أوقفوا الانقلاب !

وحملت لافتات عبارات مثل "دافعوا عن ديمقراطيتنا" و"أوقفوا جونسون" و"أنقذوا برلماننا" و"أوقفوا الانقلاب".

وتقول الحكومة إن من الطبيعي تعليق البرلمان قبل طرح رئيس الوزراء الجديد برنامجه السياسي خلال كلمة للملكة من المقرر أن تلقيها في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول. ويقول أنصاره أيضا إن البرلمان يتعطل عادة في أواخر سبتمبر/ أيلول مع عقد الأحزاب الرئيسية مؤتمراتها السياسية.

ويقول معارضوه إن فترة تعليق الجلسات طويلة على غير المعتاد ويصفون ذلك بأنها محاولة مكشوفة لتقليص الوقت المتاح للنواب لإجراء مناقشات قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

ويريد النواب المعارضون منع تعليق البرلمان وسن تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عند عودتهم من عطلة الصيف يوم الثلاثاء.

لإيرلندا الشمالية نصيب من الغضب الشعبي

وفي بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية تجمع نحو مئة محتج أمام قاعة المدينة إذا أضحت ايرلندا الشمالية بشكل خاص محور مفاوضات الانسحاب البريطاني لأنها الوحيدة التي لها حدود برية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضحت آلية الإبقاء على الحدود الأيرلندية مفتوحة من خلال ربط بريطانيا بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات وهي ضمن الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي.

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