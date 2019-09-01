حذّرت شركة آبل مستهلكيها من أن شاشات بعض موديلات ساعات اليد الذكية آبل ووتش من طراز سيرز 2 و سيرز 3 قد تكون عرضة للتصدّع. إلا أن الشركة سارعت وقدمت على الفور خدمات إصلاح واستبدال مجانية لهذه المشكلة بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وفي بيان صادر عن الشركة وضحّت آبل إينك أن هذه المشكلة كانت نتيجة ظروف نادرة الحدوث. كما بينت أن تصدع شاشات الساعات هذه يمكن أن يكون على طول الحافة الدائرية للشاشة فقط.

ومن جهتها أكدت شركة آبل أن إمكانية إصلاح الشاشات ممكنة ومتوفرة في أفْرع شركاتها أو في وكالة معتمدة من قبلها. حيث سيتم استبدال الشاشة للمستهلكين بشكل مجاني تماماً.

يذكر أن مبيعات آبل واتش شهدت تعثرا في بداية طرحها في الأسواق عام 2015 لتلاقي لاحقاً إقبالاً كبيراً ودرّت على الشركة الأم أرباحا بقيمة 5.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي ، بزيادة 48 ٪ عن العام السابق.

إلا أن الضريبة الجمركية على هذه الساعات قد ارتفعت بنسبة 15٪ اعتبارًا من يوم الأحد في إطار حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الصين في خضم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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