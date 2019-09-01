بالنسبة له كانت كأي زيارة دورية لعيادة طبيب الأسنان بهدف خلع أحد أضراسه ليغادرها بتلف دماغيّ. تلك باختصار قصّة هيريان أولاف الذي قصد مستشفى غوستافو فريكه في مدينة فيينا دل مار بتشيلي كما رواها والده لصحفٍ تشيلية.

ويذكر والده ليونيل أولاف كيف أن ابنه عانى في البداية من أعراض بدأت بتورُّمٍ في الوجه تلاها شعور بالإعياء وتقيؤ ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته بالتهاب دماغي.

الرجل البالغ من العمر 32 عاماً يعاني حالياً من تلفٍ دماغيّ يمنعه من تحريك قدميْه ليصبح الوالدان الكبيران في السن والعاجزان عن تأمين معيشتهما المسؤوليْن الوحيدين عن رعايته.

هذا ما دفع والد الشاب المريض إلى الإصرار على التحدث للإعلام المحلي وكشف ما وقع لابنه خاصّة وأن السلطات قد حفظت الدعوى التي تقدمت بها الأسرة في عام 2017.

من جهتها رفضت إدارة المستشفى التعليق على الحادثة واكتفت بنشر بيان قالت فيه إن المركز الطبي قد قدم الرعاية التي كان يحتاجها المريض بمساعدة فريق طبي كامل وأن أية معلومات خاصة بالقضية تم تقديمها من قبل هيئة الدفاع أمام القضاء الذي سبق و أغلق القضية عام 2017.

إقرأ أيضاً:

أطباء يجدون "طقم أسنان" اصطناعي في حلق عجوز بعد 8 أيام من ابتلاعه

دراسة: بعض معاجين تبييض الأسنان قد تسبب السرطان

دراسة: عملية حفر وحشو الأسنان ليس ضرورية للكثير من الحالات