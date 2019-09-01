مقاضاة شركة أدوية إسبانية تسببت بنموّ شعر أطفال رضّع بشكل غير طبيعي

يستعد العديد من الآباء في إسبانيا لمقاضاة شركة أدوية وضعت علاجًا لتساقط الشعر في عبوات مخصصة لمعالجة مشاكل في المعدة مثل الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال وغيرها من الحالات، بعد أن لاحظوا نمو الشعر بشكل غير طبيعي لدى أطفالهم الرضع، نتيجة تناولهم هذه العلاجات.

وألقت وزارة الصحة الإسبانية باللوم على مزيج من Minoxidil تم تصنيعه في فارما - كيميكا سور.

ولفتت الوزارة إلى أن العلاج المعروف تم وضعه في عبوّة كان من المفترض أن تحتوي على شراب يحتوي على أوميبرازول، والذي يستخدم لمشاكل الحموضة في المعدة.

ونتيجة هذا الخطأ الطبي، أصيب ما لا يقل عن 20 رضيعا تتراوح أعمارهم بين بضعة أسابيع إلى عامين، في كاتلونيا وفلنسيا وغرناطة بمرض جعل الشعر ينمو بشكل غير طبيعي على أجسادهم.

وعلى الرغم من أن بعض الرضع بدأوا فعليا بفقدان الشعر الزائد، بعد تأكيدات الخبراء أن هذا الشعر سيسقط تدريجيا، إلا أنه تم تحذير بعض الأسر من آثار جانبية محتملة.

هذا وقالت وكالة الأدوية الإسبانية AEMPS ، إن قدرة المينوكسيديل على توسيع الأوعية الدموية قد تؤثر على قلب الرضع والكلى والكبد في المستقبل.

وأعلنت والدة رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر لوكالة أسوشيتيد برس، إن العائلات تستعد لرفع دعوى قضائية مشتركة ضد شركة فارما - كيميكا سور.

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