تقدّم ملحوظ لليمين المتطرف في الانتخابات الإقليمية الألمانية

حقق حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف نتائج لافتة في انتخابات في مقاطعتين شرق ألمانيا اليوم الأحد 1 ديسمبر/أيلول بحسب استطلاع لدى الخروج من مراكز الاقتراع نشره تلفزيون رسمي، ما يعكس الغضب من حكومة الائتلاف التي تتزعمها المستشارة انجيلا ميركل.

ففي مقاطعة ساكسونيا حصل "البديل لألمانيا" المعادي للهجرة على نسبة 27,5% في ارتفاع كبير عن نسبة 9,7% التي حققها قبل خمس سنوات، بحسب تلفزيوني "إي آر دي" و "زي دي اف".

أما في مقاطعة براندنبرغ فحصل الحزب على نسبة تراوح ما بين 22 و24,5% مقارنة مع 12,2% في 2014، بحسب التوقعات الأولية.

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