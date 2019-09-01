كشفت إيران عن طائرة مسيّرة قتالية جديدة، تحمل إسم "كيان".

وفي حفل أقيم صباح الأحد الموافق 1 سبتمبر/أيلول، أعلن الدفاع الجوي الإيراني، أن طائرة "كيان" تناسب العمليات القتالية وقادرة على التحليق لمسافات طويلة وضرب الأهداف المعادية بدقّة بالغة.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني علي رضا صباحي فرد، خلال مراسم إزاحة الستار عن الطائرة الجديدة، أن "كيان" التي تم تطويرها في نسختين لديها قدرة عالية السرعة لتنفيذ مهام الاستطلاع والاعتراض، وأضاف أنها قادرة على ضرب أهداف بعيدة عن الحدود الإيرانية.

ولفت إلى أن طائرات "درون" صناعة محلية صِرْفة إذ أنها صُمّمت وصُنعت واختُبرت من قبل خبراء عسكريين إيرانين.

للمزيد على يورونيوز:

إيران تكشف عن صاروخ "هويزة" طويل المدى في ذكرى الثورة الإسلامية

كشف سرّا.. ترامب ينشر صورة انفجار صاروخ إيراني ويرسل تمنياته لطهران فكيف جاء الرد؟

واشنطن تحذر طهران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء وتطالبها بوقف أنشطة الصواريخ البالستية

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: