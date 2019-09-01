تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعودة إلى أحضان العمل الأكاديمي بعد أن تركته خدمةً لمسيرتها السياسية والتي ستُختتم قريباً بانتهاء فترتها بالمستشارية الحالية في عام 2021.

تلميح ميركل جاء خلال كلمة ألقتها يوم السبت بكلية الإدارة بجامعة ‭‭)‬‬إتش.إتش.إل لايبزيج‭‭(‬‬ حيث أشارت: "سأتواصل مجددا مع كل الجامعات التي منحتي الدكتوراه الفخرية بعدما أترك المستشارية".

وكانت الجامعة قد منحت ميركل الفيزيائية سابقاً درجة الدكتوراة الفخرية، في حفل حضرته كريستين لاجارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي. لتضيف وسط ضحكات الحضور "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم. سأبقى لفترة أطول".

يأتي تصريح ميركل في وقت تثار فيه شكوك متزايدة بشأن قدرتها الصحيّة على إكمال مدتها الحالية في المنصب.

وكانت ميركل قد تنازلت عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العام الماضي بعد خسارة في انتخابات الولايات صرحت بعدها أن مدتها الحالية في الحكم ستكون الأخيرة.

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