الممثلة الأمريكية ميريل ستريب في البندقية للحديث عن تفاصيل الفيلم الجديد "ذا لوندرومات"

وصلت الممثلة الأمريكية ميريل ستريب والممثل وصانع الأفلام الإنجليزي المعروف بأدائه التمثيلي غاري أولدمان اليوم الأحد 1 سبتمبر/أيلول إلى مدينة البندقية لحضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده للحديث عن تفاصيل الفيلم الجديد لستيفن سودربيرغ "ذا لوندرومات" The Laundromat .

ويستند الفيلم إلى كتاب الصحفي "جيك بيرنشتاين" بعنوان "عالم السرية"، وهو واحد من بين الأفلام الـ 21 التي سيتم عرضها خلال مهرجان فينيسيا (البندقية) الشهير، في دورته الـ 76، والذي يعد الأقدم في العالم.

يروي الفيلم قضية مستندات بنما وقصة شريحة كبيرة من الوثائق التي تسربت إلى الصحافة ونشرت في العام 2016 والتي تحتوي على معلومات مالية خاصة لبعض أقوى الأفراد والشركات والدول حول العالم، إضافة إلى أدلة على الاحتيال والتهرب الضريبي والفساد والمعاملات المالية السرية.

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