نتنياهو يسعى لتعزيز التنسيق الأمني مع أثيوبيا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع نظيره الأثيوبي آبي أحمد، الى تعزيز التعاون الأمني مع أثيوبيا.

وقال نتنياهو "نعتقد أن بامكاننا تقديم بعض الخبرة التي اكتسبناها للدفاع عن انفسنا".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بآبي أحمد باعتباره "أحد أهم القادة وأكثرهم تأثيرا في افريقيا".

ويتطلع نتنياهو إلى إقامة علاقات أكثر دفئا مع الدول الإفريقية، ويعود ذلك في جزء منه لحشد الدعم لاسرائيل في المؤسسات الدولية حيث تتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.

هذا وفي العام 2016 قام نتنياهو بأول زيارة لرئيس وزراء اسرائيلي الى أثيوبيا، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي.

إسرائيل تسعى لحرمان إيران من موطئ قدم

وقال دانييل بينايم المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما، إن إسرائيل تسعى "لحرمان إيران من موطئ قدم لها عند الجانب الإفريقي من البحر الأحمر حيث يمكن أن تنقل منه أسلحة إلى غزة وما وراءها".

وأضاف بينايم أن إثيوبيا من جانبها ترى في اسرائيل "شريكا أمنيا محتملا ومصدرا للاستثمار والابتكار".

وكانت بعض الدول الإفريقية قد نأت بنفسها عن إسرائيل في ستينات القرن الماضي بسبب حروب الدولة اليهودية مع جيرانها العرب وصلاتها بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وتعتبر اثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، اذ يبلغ عددهم 100 مليون نسمة، وبالرغم من أن اقتصادها هو الأكثر ديناميكية في شرق القارة السمراء إلا أنها لا تزال واحدة من أفقر دول العالم.

وفي إسرائيل 140 ألف مواطن من أصل إثيوبي، بينهم 50 ألفا ولدوا في الدولة العبرية.

وقال نتنياهو الأحد، إن هؤلاء المواطنين "يأتون بثقافة وفخر أثيوبيا إلى إسرائيل، تماما كما يحافظون على ثقافة الشعب اليهودي وفخره في أثيوبيا".

ويشكو أبناء الجالية باستمرار من العنصرية تجاههم، ويقولون إنهم ضحية للتمييز من قبل مؤسسات إنفاذ القانون.

وأثار مقتل شاب اثيوبي على يد ضابط شرطة إسرائيلي خارج الخدمة في حزيران/يونيو الماضي موجة من الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب بيان نتنياهو، فإن أعضاء بارزين في الجالية قد دعوا للقاء أحمد، بينهم والدة الإسرائيلي من أصل أثيوبي أفيرا منغيستو الذي يعتقد أنه محتجز لدى حماس منذ خمس سنوات.

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