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العالم

روسيا: ضربات واشنطن على إدلب تهديد للهدنة في المنطقة وتسببت في خسائر بشرية كبيرة

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بقلم:  يورونيوز 
سكان يتفقدون أنقاض المباني التالفة بحثاً عن الضحايا ، بعد غارة جوية، محافظة إدلب، سوريا 28 أغسطس، 2019.
سكان يتفقدون أنقاض المباني التالفة بحثاً عن الضحايا ، بعد غارة جوية، محافظة إدلب، سوريا 28 أغسطس، 2019. -
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رويترز
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن الضربات الأمريكية على إدلب أمس تهدد وقف إطلاق النار في المنطقة وقد تسببت في خسائر بشرية كثيرة بحسب ذات المصدر.

وكان المرصد السوري المعارض قد كشف أمس السبت أن قصفا صاروخيا على إدلب قد تسبب في مقتل 40 مسلحا أثناء اجتماع لقادة الفصائل الجهادية في إدلب.

كما أن البنتاغون قد أكد من جهته نقلا عن القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية نفذت هجوما على منشأة تابعة للقاعدة في إدلب وذلك بعد ساعات من دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ بحسب ما أعلنه مصدر روسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن لم تخطر لا أنقرة ولا موسكو بشأن الضربات مضيفة أن المقاتلات الروسية والسورية لم تنفذ أية غارات على المنطقة مؤخرا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الجمعة عن التوصل لوقف إطلاق النار من جانب واحد قبل به الجيش السوري في منطاق خفض التصعيد في إدلب ابتداء من الساعات الأولى ليوم أمس السبت.

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