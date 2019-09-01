من كان يتوقع أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أحد ضحايا قراصنة المعلومات.

فقد تعرض حساب جاك دورسي المدير التنفيذي لتوتر للاختراق يوم الجمعة، حيث أرسل تغريدات وأعاد إرسال تغريدات يمكن لأي شخص أن يراها شملت إهانات عنصرية وشتائم على صفحته التي يبلغ عدد متابعيها نحو أربعة ملايين.

وقال موقع تويتر في تغريدة إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق وإنه يحقق فيما حدث.

وادعت إحدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأمريكيين من أصل أفريقي واليهود.

كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.

وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.

الاختراق لحساب جاك انعكس سلباً على سعر أسهم الشركة. حيث انخفضت قيمة السهم بنسبة أقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.

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