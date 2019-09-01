المسافرون مقامات أحيانا أو هكذا يرى أحدهم..

رفع مواطن أمريكي أسود من مدينة كيلين في ولاية تكساس دعوى قضائية على شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) بعد أن أُجبر قبل أشهر على تغيير مكانه في الطائرة التي كان على متنها بسبب... "كلب"!

وفي تفاصيل الحادث

بعد أن احتفل دانا هولكومب في نيسان/أبريل الماضي بعيد ميلاده الثالث والخمسين في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، كان في طريق عودته إلى أوستن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

ولسوء حظه، وجد الرجل الذي يعاني من الحساسية تجاه الكلاب أنه تم تخصيص مقعد له بجانب امرأة تسافر مع كلبها، وفقًا لما أفاد به موقع KWTX الإلكتروني وبعد بضعة دقائق بدأت تظهر عليه بعض الأعراض المتصلة بالحساسية.

وقال هولكومب، إن المرأة استدركت حالته، وحاولت أن تغيّر مقعدها مع مسافر آخر قبل أن يأتي قائد وطاقم الطائرة ويطلبوا منه تغيير مكانه وأخذ مكان في مؤخرة الطائرة.

وتابع أنه وبالرغم من قبول أحد الركاب في الصف الأمامي من تغيير مكانه مع هولكومب، ومحاولته والسيدة في حلحلة الموقف إلا أن الطاقم أصرّ على طلبه.

وفي حديث للصحفيين في تكساس الثلاثاء الماضي، أثناء إعلانه عن الإجراء القانوني الذي سوف يتم اتخاذه تجاه هذا التصرف الغريب الصادر عن الشركة العالمية، قال محامي المدّعي: "لقد تم نقل دانا من الطائرة حتى يتمكن كلب من الطيران في مقصورة من الدرجة الأولى". وتابع "ما تقوم به الخطوط الجوية الأمريكية هو تمييز عنصري، لقد أهانوا مرارًا وتكرارًا المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي بإخراجهم من الطائرة، وتركهم دون أي وسيلة للعودة إلى منازلهم، ودون حجز فندق، وإلقائهم بعيدًا عن الطائرة".

إلا أن المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، وفي أول تصريح له على الحادث قبل أشهر، قال إن هولكومب كان يحاول مواجهتهم، وهو ما نفاه أحد المحامين الذي كان على متن الطائرة.

وقال المتحدث في بيان هذا الأسبوع، وردا على المستجدات حول هذا الحادث: "نحن فخورون بخدمة العملاء من جميع الخلفيات ونحن ملتزمون بتوفير تجربة سفر إيجابية وآمنة لكل من يسافر معنا". وأضاف البيان إنه في حالة وجود مسافر يعاني من الحساسية تجاه وجود حيوان على متن إحدى طائراتها فإن الطاقم يقترح على عليه تغيير المكان أو يستقل رحلة أخرى على نفقة الشركة.

لكن المدعي نفى تلقي أي عرض وقال إن الطاقم لم يعرض عليه رحلة أخرى وانه أُجبر على إنفاق 1700 دولار مقابل رحلة على متن شركة دلتا الجوية في اليوم التالي, وفي حوار مع موقع KXXV قال هولكومب: "للأمانة ما حدث لي جعلني أشعر أن قيمتي تساوي أقل من قيمة الكلب".

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