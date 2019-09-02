أفغاني طعن سائحين أمريكيين في أمستردام "دفاعاً عن النبي محمد"

أفاد شاب أفغاني طعن سائحين أميركيين بسكين في أمستردام العام الماضي، أمام القضاة الإثنين، أنه توجه الى هولندا "للدفاع عن النبي محمد".

ويبلغ الشاب العشرين من العمر، وقدمته السلطات تحت اسم "جواد. س". وقد مثل الاثنين أمام محكمة في أمستردام حيث يواجه تهمتي محاولة القتل ب"دوافع إرهابية".

ويبدو أن الشاب الأفغاني اختار الأميركيين بشكل عشوائي وأصابهما بجروح خطرة خلال الهجوم الذي حصل ظهر الحادي والثلاثين من آب/اغسطس 2018 في محطة أمستردام المركزية للقطارات.

فيما تحركت عناصر الشرطة بسرعة وتمكنوا من شل حركة المهاجم بعد إصابته في ساقيه.

وقال جواد س. أمام المحكمة الاثنين "جئت الى هولندا صوناً لنبينا".

وتابع حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الهولندية "أي أن بي"، "كان في نيتي قتل أشخاص ظالمين وأشرار، هؤلاء الذين يفسحون المجال أمام توجيه شتائم للنبي محمد".

وسبق للشاب الافغاني أن قال أمام المحققين أنه تقصد استهداف هولندا لأنه يعتبر أن الاسلام "يتعرض للإهانات في هذا البلد بشكل متكرر"، مشيرا بالاسم الى النائب المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين غيرت فيلدرز.

وجاء الهجوم في أمستردام، غداة نداء وجهته حركة طالبان الافغانية لشن هجمات على الجنود الهولنديين في افغانستان، بعد محاولة غيرت فيلدرز تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية حول النبي محمد. لكن هذه المسابقة ألغيت في النهاية.

وردا على سؤال من القضاة حول ما كان يريد تحقيقه عبر هجومه هذا، قال الشاب الأفغاني إنه "أراد الدفاع عن دينه وإفهام الجميع بضرورة بقاء الدين الإسلامي بمنأى عن الهجمات".

وتابع "ما لم تقوموا بذلك عليكم أن تكونوا جاهزين لتكرار حصول هذا النوع من الهجمات".

وأوضحت وكالة الانباء الهولندية أن أحد الجرحى أصيب في عموده الفقري ولا يستطيع التحرك إلا على كرسي نقال.

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