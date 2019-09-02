حزب الله ينشر فيديو لمَا يقول إنها عملية استهداف الدورية الإسرائيلية

نشر حزب الله، اليوم، الإثنين، عبر قناة المنار التابعة له، شريط فيديو يقول إنه تصوير لعملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت، بحسب الحزب دائماً، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد أعلن الأحد الفائت إنه نفذ هجوماً صاروخياً على دورية إسرائيلية مؤللة قرب الحدود، وأكد "جرح ومقتل" من فيها، الأمر الذي نفته إسرائيل.

ويظهر الفيديو مشهداً واسعاً للمنطقة الحدودية، وتبدو إحدى المستوطنات الإسرائيلية في عمقه. وتتحرك آلية في طريق قرب المستوطنة (أفيفيم)، بحسب صوت يعلّق على الفيديو.

بعدها، تطلق قاذفة صاروخاً يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان.

ويقول المعلّق من تلفزيون المنار "ينطلق الصاروخ الأول من طراز كورنيت نحو الهدف ومن نقطة رماية أخرى صاروخ ثان لتأكيد تدمير الهدف"، مشيراً إلى أن الآلية كانت تبعد كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن خط الحدود وأربعة كيلومترات عن "نقطة الرماية الاولى".

وأعلن حزب الله الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فرد الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.

ولم يطل التوتر الذي تخوف البعض من أن يتحول إلى حرب مفتوحة.

وجاء ردّ الحزب بعد مقتل اثنين من عناصره قبل أسبوع في غارة إسرائيلية قرب دمشق، بحسب ما أعلنه أمين عام الحزب، حسن نصر الله، وعلى هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

وأطلق حزب الله على المجموعة التي شنّت الهجوم الأحد اسم عنصريه اللذين قتلا في دمشق.

وكانت قناة "المنار" اللبنانية نقلت الأسبوع الماضي صورة لآلية عسكرية قرب الحدود في داخلها دمية على شكل جندي.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، إن الهجوم قرب الحدود هو رد على الغارة التي نفذتها إسرائيل في دمشق مضيفاً "أنّ الرد الثاني لم يبدأ بعد وسيكون جواً بمواجهة المسيّرات الإسرائيلية".