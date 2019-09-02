تعرّف على الأسماء المرشحة لجوائز فيفا 2019

انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الإثنين.

وستمنح الجائزة في الحفل السنوي لجوائر الاتحاد، والمقرر هذا العام في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 أيلول/سبتمبر الحالي. ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها، إضافة الى الصحافيين والمشجعين.

وكان الهولندي لاعب ليفربول الإنكليزي، قد تفوق على ميسي قائد برشلونة الإسباني ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي (ويفا) الأسبوع الماضي.

وقدّم فان دايك موسماً رائعاً مع ليفربول، اذ أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، وساهم في قيادته لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة فقط واحدة خلف مانشستر سيتي.

كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، ليصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005.

وأحرز الهولندي كذلك لقب الكأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية.

أفضل لاعبة في العالم

تتنافس ثلاث لاعبات على لقب الأفضل وهن الأميركيتان ميغان رابينوي وأليكس مورغان، اللتان توجتا بلقب مونديال فرنسا 2019 هذا الصيف، والإنجليزية لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي.

أفضل حارس مرمى

يتنافس حارسا المنتخب البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، وإيدرسون (مانشستر سيتي)، والألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة) على جائزة أفضل حارس مرمى، علما بأن أليسون نالها من الاتحاد الأوروبي.

أفضل مدرّب للرجال

انحصر لقب أفضل مدرب بين ثلاثة يمارسون مهنتهم في الدوري الإنجليزي وهم الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).

أفضل مدرّب للنساء

أما جائزة أفضل مدرب لمنتخب سيدات فيتنافس عليها مدرب إنجلترا، فيل نيفيل، ومدربة الولايات المتحدة، جيل إيليس، ومدربة هولندا، سارينا فيغمان.

أفضل حارسة مرمى

تنحصر المنافسة في فئة السيدات لحراسة المرمى بين التشيلية كريستيان أندلر (باريس سان جرمان)، السويدية هيدفيغ ليندهال (تشلسي/فولفسبورغ)، والهولندية ساري فان فينندال (أرسنال/اتلتيكو مدريد).

جائزة "بوشكاش" أجمل هدف في العالم

ما جائزة بوشكاش التي تكافئ صاحب أجمل هدف، فانحصر التنافس فيها، بين هدف ميسي في مرمى ريال بيتيس، والكولومبي خوان فرناندو كوينتيرو لاعب ريفر بلايت الارجنتيني في مرمى راسينغ كلوب، والمجري دانيال تشوري من ديبريشن في مرمى فرنسفاروش.