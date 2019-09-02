شاهد: "بوغاتي" تحطم الرقم القياسي وتسير بسرعة 490 كيلومتراً في الساعة

نجحت شركة بوغاتي في تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل لأسرع سيّارة، بعد إجرائها اختباراً، اليوم الإثنين، في ألمانيا، على سيارة من نوع "شيرون"، إذ بلغت سرعتها نحو 490 كيلومتراً في الساعة.

وبذلك تصبح بوغاتي الفرنسية سابقاً، التي تعتبر جزءاً من العملاق الصناعي الألماني فولكسفاغن، السيارة الأولى التي تتعدّى حاجز 300 ميل في الساعة، حتى لو لم يكن ذلك بفارق كبير.

وقال رئيس الشركة ستيفان فينكلمان "هذا حدث سيحفر في التاريخ إلى الأبد. أشكر كل الفريق وأيضاً قائد السيارة أندي والاس الذي قدّم عرضاً خارج المألوف".

وأجري الاختبار على طريق سريع في ألمانيا مخصص للتجارب.

ويعمل محرك هذه النسخة من "شيرون" (بوغاتي) بقوة دفع 1600 حصان، ولكن السيارة غير مسجلة رسمياً بعد، ولكن مصادر في عالم السرعة منها البرنامج "توب غير" الذي تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".