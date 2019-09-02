لم يعد بمقدور الطلاب في إحدى المدارس الرومانية الكاثوليكية في الولايات المتحدة الاستمتاع بقراءة المغامرات السحرية لهاري بوتر و أصدقائه في مكتبة مدرستهم.

حيث أفادت تقارير محلية أن مدرسة سانت إدوارد الرومانية الكثاثولكية في ناشفل الأمريكية، قد حظرت كتب هاري بوتر التي تحظى بشعبية كبيرة من مكتبتها بعد تشاورات تفيد بخطورة وجودها في المكتبة المدرسيّة بسبب التعويذات التي تتضمنها و التي قد تجذب أرواحاً شريرة.

اتخذت إدارة المدرسة القرار الأسبوع الماضي بناءً على تشاور مع رجال دين قالوا إنه من الممكن لهذ التعويذات أن تكون حقيقة و مؤذية لمن يقرأها.

ويشرح القس دان ريهيل، القس في مدرسة أبرشية الروم الكاثوليك، القرارالمُتخذ في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلاً: "إن هناك خطراً حقيقياً يكمن وراء هذه الكتب، حيث يمكن أن يتعلم الطلاب التعويذات الشيطانية المكتوبة فيها بهدف استحضار"الأرواح الشريرة".

وأضاف: "إن هذه الكتب تقدم جانبي السحر الخيّر و الشرير على حد سواء، وهذا ليس صحيحاً و ما هو إلا خداع". فوفقاً للقس إن التعويذات التي تضمنها السلسلة الشهيرة هي تعويذات حقيقية و يمكن أن تسبب لعنات، ويمكن لأي شخص استحضار أرواح شريرة بمجرد قراءتها.

أما مدير المدرسة فاكتفى بتأييد قرار القس مؤكداً أن له الكلمة الأخيرة في مثل هذه القرارات لأنها تقع ضمن سلطته وصلاحياته. و أن هدف المكتبة المدرسيّة تشجيع الطلبة على قراءة الأدب الجيد الذي يساهم في بناء قدراتهم ومعرفتهم.

سلسلة هاري بوتر

يذكر أن سلسلة كتب هاري بوتر السبع هي الأكثر مبيعاً وشعبية في العالم. والتي ألّفتها الكاتبة الشهير ج. ك. رولينغ بين عاميَ 1997 و 2007 ليعقبها إنتاج سلسلة أفلام لاقت نجاحاً و إقبالاً كبيرين حول العالم. وهي تتحدث عن مغامرات الساحر الصغير هاري بوتر و أصدقائه الذين يدرسون في مدرسة للسحر في عالمٍ خيالي ّ.

ولطالما أثارت هذه السلسلة من الكتب الخيالية الجدل وخاصة في أوساط دينية لكونها تتركز في مضمونها على السحر و الشعوذة بشكل أساسي.

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